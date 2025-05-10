شكرا لمتابعة خبر عن شؤون الأسرة يرأس وفد المملكة باجتماعات مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ترأّس مجلس شؤون الأسرة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل تمكين المرأة (Empowerment of Women Working Group “EWWG”) ضمن إطار مجموعة العشرين (G20) الذي تستضيفه جمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 8-9 مايو 2025 تحت شعار “التضامن والمساواة والاستدامة”.

وناقش الوفد المشارك أبرز مبادرات المملكة وإنجازاتها في مجال تمكين المرأة، وتعظيم دور الأسرة في بنية المجتمع السعودي، كما ألقت رئيسة الوفد الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل كلمة المملكة التي سلطت خلالها الضوء على دور المرأة الفعال في التنمية الاقتصادية إلى جانب دورها بالحفاظ على رفاه الأسرة، وتعزيز المملكة لدور الأسرة في المجتمع السعودي باستراتيجيات شاملة لحمايتها، تجمع بين التوعية العامة، وتوسيع نطاق الخدمات الداعمة لبنيتها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبحثت اجتماعات المجموعة هذا العام الأولويات التي حددتها رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، وهي: السياسات المعنية باقتصاد الرعاية، وتعزيز الشمول المالي للنساء، والتصدي للعنف الموجه ضد المرأة وجرائم قتل النساء.

وتأتي رئاسة المجلس لوفد المملكة المشارك في هذه الاجتماعات انطلاقًا من اختصاصه في ملف المرأة، ودوره كممثلٍ للمملكة في المحافل الدولية فيما يتعلق بشؤون الأسرة.

وحضر وفد المملكة المؤتمر المصاحب الذي نظمته دولة الرئاسة لمجموعة العشرين تحت عنوان “الاستراتيجيات العالمية المبتكرة وأفضل الممارسات لتعزيز الشمول المالي للنساء”، وقد جاء هذ الحضور امتدادًا لحرص المملكة على تبادل الخبرات، واستكشاف السياسات والمبادرات الرائدة في مجال دعم تمكين المرأة.