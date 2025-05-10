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اهتمام عالمي بصفقة ترامب الضخمة مع المملكة

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اهتمام عالمي بصفقة ترامب الضخمة مع المملكة

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الرياض - علي القحطاني - أكدت تقارير عالمية، أمس الجمعة، قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبرام صفقة ضخمة مع المملكة العربية ، من دون اقتران ذلك بموافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بأنه «تنازل كبير من جانب الولايات المتحدة».

وعلت التكهنات أمس، باتساع هوة الخلاف بين ترامب وبنيامين نتنياهو؛ الذي تردد، الليل قبل الماضي، أن ترامب اتهمه بالتلاعب عليه. وسرت إثر ذلك معلومات عن امتناع ترامب عن التواصل معه شخصياً. وأثار غضب ترامب من نتنياهو مخاوف جمّة في إسرائيل.

ورغم تأييد ترامب التقليدي لإسرائيل، إلا أن تعمّده النأي عن نتنياهو أخيراً، يدل على أن صبره قد نفد حيال تباطؤ الأخير في المضي صوب إبرام صفقة مع حركة حماس تتيح وقف النار في غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وزادت خيبة الأمل الإسرائيلية بإعلان الإدارة الأمريكية أن أول زيارة خارجية لترامب، منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي، ستقتصر على السعودية، والإمارات، وقطر، دون أن تشمل إسرائيل. وقالت (ديلي تلغراف) البريطانية إن المعلقين أشاروا إلى أن ترامب لن يزور إسرائيل إلا إذا تلقى «أخباراً إيجابية».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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