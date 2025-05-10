شكرا لمتابعة خبر عن أمير عسير يزور يزيد الراجحي بقصره في الرياض‬⁩ ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بزيارة البطل العالمي وصاحب الانجازات يزيد بن محمد الراجحي للاطمئنان على صحته بقصره بمدينة ⁧‫الرياض‬⁩ .

واستقبل الراجحي أمير عسير بكل ترحاب في قصره معبراً عن شكره وتقديره لسمو الأمير تركي بن طلال على هذه اللفتة الكريمة منه .

يذكر أن بطل الراليات يزيد الراجحي تعرض في وقت سابق لحادث خلال منافسات الجولة الثانية من رالي باها الأردن، وتم نقله إلى أحد مستشفيات الأردن وهو في وعي تام وحالة مستقرة.