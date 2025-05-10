شكرا لمتابعة خبر عن بث مباشر من مكة لعملية قسطرة معقدة إلى مؤتمر دولي في عمّان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – في تنفيذ بث مباشر ناجح لعملية قسطرة قلبية معقدة لحالة انسداد مزمن في الشريان التاجي (CTO)، وذلك إلى مؤتمر PCI MENA 2025 المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم من الجمعية السعودية للتداخلات القلبية (SACIS).

تم إجراء التدخل القلبي المتقدم بقيادة كل من الدكتور سعد الحساني والدكتور ممدوح إسماعيل، وبدعم من فريق التخدير والتمريض، حيث نجح الفريق في فتح الشريان الأمامي النازل (LAD) باستخدام دعامة واحدة، بالاعتماد على تقنيتي التصوير البصري المقطعي (OCT) والموجات التصادمية (Shock Wave) لتفتيت التكلسات وتسهيل عملية تمرير الدعامة، وذلك في بيئة طبية عالية التخصص، مع نقل مباشر للحالة أمام المشاركين بالمؤتمر العلمي.

من جهته، أكد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور عادل بن عبدالقادر طاش أن هذا الإنجاز يعكس قدرة المدينة على الجمع بين التميز السريري والانفتاح الأكاديمي، ويُرسّخ مكانتها كمركز مرجعي إقليمي في التداخلات القلبية المعقدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاركات النوعية تسهم في نقل الخبرات وتعزيز الحضور السعودي في المشهد الطبي الدولي.