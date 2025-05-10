شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مبادرة “إثرائي” لتوصيل رسالة الحج الوسطية للعالم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، اليوم، عن إطلاق مبادرة “إثرائي” الرقمية التقنية الذكية، التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة الحجاج والمعتمرين بشكل جذري، عبر مسار تقني متكامل يوظف أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء المناسك.

وجاء الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع إطلاق الخطة التشغيلية المتكاملة لموسم حج 1446هـ، التي كشف عنها الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا التزام الرئاسة بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتسخير كل الإمكانات البشرية والتقنية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في أجواء إيمانية روحانية ميسرة.

وأوضح الشيخ السديس أن مبادرة “إثرائي” تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث تعتمد على منصات تفاعلية متعددة اللغات تسعى لإيصال رسالة الحج الوسطية والإنسانية إلى العالم بلغاته المتعددة، بما يعكس القيم الإسلامية السمحة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي وريادة الخدمات الدينية العالمية.