شكرا لمتابعة خبر عن سائق مصري يشيد بسرعة تدخل الشرطة بعد تعطل شاحنته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية لسائق شاحنة مصري تعطلت مركبته أثناء سيره على الطريق السريع في المملكة، حيث روى فيه كيف تلقى دعمًا سريعًا من الجهات الأمنية بعد تواصله معهم.

وقال السائق في الفيديو: “كنت واقف من الساعة 11 بالليل بعد ما تعطلت الشاحنة وما حد وقف معايا، حاولت اتواصل مع كذا شخص مافيش حد وقف جمبي، لحد ما كلمت دورية الشرطة السعودية، وجت فورًا وبعتوا لي سيارة أمنت الموقف وفضلت واقفة جنبي طول الليل” .

وأضاف : “والله الشعب السعودي محترم جدًا، والشرطي نزل وسألني لو محتاج أكل أو أي حاجة، وقال لي اطلع استريح وما تخاف من شيء”.

وتفاعل النشطاء والمدونين مع الفيديو بشكل كبير، مشيدين على سرعة استجابة الجهات الأمنية وحُسن تعاملهم مع المقيمين على أرض المملكة.