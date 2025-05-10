شكرا لمتابعة خبر عن قصة وفاء لمواطنة تكرس حياتها لرعاية إبل زوجها الراحل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ورثت المواطنة ركية الرويلي حبها للإبل عن زوجها الراحل، لتواصل رحلة العناية بها طوال أكثر من أربعين عامًا في مشهد يجسد أسمى معاني الوفاء.

وقالت ركية في حديثها لبرنامج “MBC في أسبوع”: “كان عندي إبل من زمان أنا وزوجي، وبعدين هو توفى والله ما رزقني منه بالعيال، وأنا مع هذول الإبل كأنهم بناتي وأولادي”.

ركية تجد سعادتها في التنقل وسط الصحراء ومتابعة إبلها يوميًا، مؤكدة أن هذه الحياة تعني لها الكثير، مضيفة: “بعض أقاربي يسألوني ليش مشقة نفسي، وأنا أرد عليهم وأقول لا يهمني البيوت ولا المدن ولا المكيفات، أنا مستأنسة مع الإبل”.

وعن طموحاتها، عبرت ركية عن أملها في المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، قائلة: “أسمع إن في المهرجان يبيعون بخمسة وبـ10 مليون، وأتمنى أبيع مثلهم ويكون معايا 5 أو 10 مليون، الواحد يبغى كل شيء حلو”.