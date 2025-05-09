شكرا لمتابعة خبر عن تجمع المدينة الصحي يسجل أول ولادة لحاجة أفغانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجل تجمع المدينة المنورة الصحي أول حالة ولادة لحج هذا العام 1446 هـ، لحاجة من الجنسية الأفغانية تبلغ من العمر 40 عامًا، وذلك في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الطبية.

ووصلت الحاجة إلى قسم الطوارئ وهي في مرحلة ولادة متقدمة، حيث استقبلها على الفور الفريق الطبي، وتابع حالتها وفق أعلى معايير الرعاية الطبية، إلى أن أنجبت طفلتها بصحة جيدة ولله الحمد.

واختارت الحاجة أن تُطلق على مولودتها اسم “مدينة” تعبيرًا عن حبها وامتنانها للمدينة المنورة، وللرعاية التي تلقتها خلال هذه اللحظة الخاصة في حياتها.

وأعربت الحاجة عن بالغ سعادتها وشكرها لحكومة المملكة العربية السعودية وللأطقم الطبية على ما وجدته من عناية واهتمام مؤكدة أن تجربة الولادة في المدينة المنورة ستبقى ذكرى خالدة في قلبها.

وتأتي هذه الحالة في إطار الخدمات الصحية المتكاملة التي يوفرها تجمع المدينة المنورة الصحي لضيوف الرحمن، من خلال تجهيز أقسام الطوارئ والولادة على مدار الساعة. وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لضمان سلامة الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

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