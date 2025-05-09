شكرا لمتابعة خبر عن أول صورة لـ حميدان التركي بعد الإفراج عنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لـ حميدان التركي عقب إطلاق سراحه بعدما قضى نحو 19 عامًا في أحد سجون ولاية كولورادو الأمريكية، تمهيدًا لترحيله إلى المملكة .

وكان قرار الإفراح صدر من المحمكة فجر هذا اليوم وتم نقله مباشرة إلى سجن الهجرة تمهيدا لترحيله إلى المملكة خلال الأسابيع المقبلة.

يُذكر أن التركي قد أُدين في عام 2006 بتهم تتعلق باحتجاز خادمته الإندونيسية وإساءة معاملتها.

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