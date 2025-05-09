حفظاً لسلامة أكثر من 4 آلاف طالب.. مطالبات عاجلة بمعالجة خطورة "دوار" أمام جامعة حائل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 مايو 2025, 5:39 مساءً

اشتكى عدد من سالكي طريق حائل– بقعاء من خطورة الميدان "الدوّار" الواقع أمام بوابة مجمع البنين بجامعة حائل، الذي بات يشكل تهديداً مباشراً لحياة أكثر من أربعة آلاف طالب جامعي، يرتادون المجمع يومياً، في ظل غياب وسائل السلامة وعلامات التحذير والإضاءات الليلية اللازمة لتنبيه السائقين، وخصوصاً القادمين من جهة حائل. ورصدت عدسة “الخليج 365” آثار حوادث عدة، وقعت داخل الميدان؛ إذ أظهرت الصور دخول عدد من المركبات إلى داخله دون أن ينتبه سائقوها لوجوده نظراً لعدم وضوحه، وافتقاره لأي إشارات تنبيهية. وقد أدى ذلك إلى وقوع إصابات بين السائقين وتلفيات في مركباتهم. وأعرب عدد من أولياء أمور الطلاب عن قلقهم البالغ من احتمالية تعرض أبنائهم للحوادث في هذا الموقع الخطير، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التدخل، وتوفير وسائل السلامة الضرورية لحماية الطلاب والمارة. كما دعا مرتادو الطريق أمانة حائل ممثلة ببلدية شمال المدينة إلى تحسين المظهر العام للميدان، مشيرين إلى أن حالته الراهنة تُعد تشوهاً بصرياً، خاصة للزوار القادمين إلى مدينة حائل عبر قطار “سار”. وأكدوا أن إنشاء مجسم جمالي مناسب في وسط الميدان سيُسهم في تحسين الانطباع الأول عن مدخل المدينة الشمالي.

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