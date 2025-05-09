شكرا لمتابعة خبر عن فتاة توثق استجابة الصحة لاستشارة طبية عند الثالثة فجرًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت فتاة استجابة وزارة الصحة لطلبها استشارة طبية تقدمت به عند الساعة الثالثة فجرًا، حيث تواصل معها طبيب على الفور، وتم إرسال العلاج إليها مجانًا عبر مندوب حتى باب منزلها.

وشاركت الفتاة تجربتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرة عن فخرها بالاستجابة السريعة واهتمام الوزارة بصحة المواطنين والمقيمين.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل، حيث عبّر العديد من الرواد عن فخرهم وامتنانهم لحرص الدولة على صحة الجميع في مختلف الأوقات.