شكرا لمتابعة خبر عن الحضور والانصراف في المدارس عبر بصمة الصوت والوجه والإصبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة التعليم دليل المستخدم للمدير والموظفين لتطبيق «حضوري» والذي يتضمن توقيع الحضور والانصراف، عبر تقنية إنترنت الأشياء (IoT) من خلال بصمة الوجه والصوت والإصبع٠

‎ويتم ذلك من خلال هاتف الموظف من خلال أجهزة استشعار يتم زرعها داخل المدارس، ويعمل التطبيق على كافة الأجهزة التقنية.

‎ويتميز تطبيق حضوري، بإدارة خطط الدوام والإجازات وتحضير آلاف الموظفين في لحظات، وعدم الحاجة لغير هاتف الموظف، ووصول سريع لبيانات التحضير، وسهولة تسجيل وإدارة الموظفين، ووجود لوحة تحكم لضبط إعدادات النظام، والاستغناء عن ملايين الورق سنوياً، وتعزيز الانضباط، ورفع مستوى الإنتاجية، والتحول إلى الرقمنة.