شكرا لمتابعة خبر عن الجبير يصل باكستان مع تصاعد التوترات بشأن كشمير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، في “زيارة رسمية” إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، في مهمة محتملة لتهدئة التوترات بين البلاد وجارتها الهند.

وتأتي زيارة عادل الجبير المفاجئة في الوقت الذي يحث فيه قادة المنطقة الهند وباكستان على تخفيف حدة الهجمات عبر الحدود، عقب أحدث تصعيد عسكري بينهما بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه منذ فترة طويلة، والتي تدعي كلتا الدولتين النوويتين بالسيادة الكاملة عليه.

وقال مصدر حكومي باكستاني رفيع المستوى لشبكة CNN إن إسلام آباد “تفسح المجال للدبلوماسية” قبل أي رد محتمل على الهجوم الهندي الأولي، صباح الأربعاء.

ووصل الوزير قادما من نيودلهي، حيث التقى وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار، الخميس، لمناقشة “وجهات نظر الهند بشأن مكافحة الإرهاب بحزم”، حسبما قال الأخير في منشور على منصة “إكس”، تويتر سابقا.

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