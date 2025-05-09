اخبار السعوديه

السعودية | محكمة أمريكية تفرج عن السعودي حميدان التركي.. وتوقعات بعودته للمملكة خلال أسابيع

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | محكمة أمريكية تفرج عن السعودي حميدان التركي.. وتوقعات بعودته للمملكة خلال أسابيع 1/2
  • السعودية | محكمة أمريكية تفرج عن السعودي حميدان التركي.. وتوقعات بعودته للمملكة خلال أسابيع 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية تفرج عن السعودي حميدان التركي.. وتوقعات بعودته للمملكة خلال أسابيع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفرجت محكمة أمريكية عن السجين السعودي حميدان التركي، بعد ثلاثة أيام من المداولات في الولايات المتحدة الأمريكية .

ولفت المصدر، إلى أن المداولات استمرت ثلاثة أيام لنقض الحكم الصادر ضده منذ أكثر من تسعة عشر عاماً، متوقعا عودة حميدان التركي للمملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفق الإخبارية : تابع أن حميدان نقل مباشرة من المحكمة إلى سجن الهجرة بعد صدور القرار فجر هذا اليوم، تمهيدا لترحيله إلى المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا