السعودية | محكمة أمريكية تفرج عن السعودي حميدان التركي.. وتوقعات بعودته للمملكة خلال أسابيع

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محكمة أمريكية تفرج عن السعودي حميدان التركي.. وتوقعات بعودته للمملكة خلال أسابيع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أفرجت محكمة أمريكية عن السجين السعودي حميدان التركي، بعد ثلاثة أيام من المداولات في الولايات المتحدة الأمريكية .
ولفت المصدر، إلى أن المداولات استمرت ثلاثة أيام لنقض الحكم الصادر ضده منذ أكثر من تسعة عشر عاماً، متوقعا عودة حميدان التركي للمملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وفق الإخبارية : تابع أن حميدان نقل مباشرة من المحكمة إلى سجن الهجرة بعد صدور القرار فجر هذا اليوم، تمهيدا لترحيله إلى المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
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