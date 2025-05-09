السعودية | محكمة أمريكية تفرج عن السعودي حميدان التركي.. وتوقعات بعودته للمملكة خلال أسابيع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفرجت محكمة أمريكية عن السجين السعودي حميدان التركي، بعد ثلاثة أيام من المداولات في الولايات المتحدة الأمريكية .

ولفت المصدر، إلى أن المداولات استمرت ثلاثة أيام لنقض الحكم الصادر ضده منذ أكثر من تسعة عشر عاماً، متوقعا عودة حميدان التركي للمملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفق الإخبارية : تابع أن حميدان نقل مباشرة من المحكمة إلى سجن الهجرة بعد صدور القرار فجر هذا اليوم، تمهيدا لترحيله إلى المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط