السعودية | القرني يحصل على الماجستير بمرتبة الشرف في الأنظمة القانونية المقارنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أبها –الخليج 365

نال عبدالله بن علي بن مريع القرني درجة الماجستير بمرتبة الشرف في تخصص “الأنظمة القانونية المقارنة” من جامعة الملك خالد بمدينة أبها.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً لجهوده الأكاديمية المتميزة واهتمامه العميق بمجال الدراسات القانونية، حيث قدّم بحثًا علميًا نال إشادة لجنة المناقشة، وأسهم في إثراء المعرفة القانونية من منظور مقارن.

صحيفة “الخليج 365” تبارك للقرني هذا التميز، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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