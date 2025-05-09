شكرا لمتابعة خبر عن وفاة حاجة إندونيسية خلال رحلتها إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفيت حاجة إندونيسية على متن رحلة جوية مستأجرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، كانت متجهة من مطار جواندا في إندونيسيا إلى المدينة المنورة، ضمن رحلة رقم SV5323، وذلك ضمن استعداداتها لأداء مناسك الحج لهذا العام.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الحاجة توفيت خلال الرحلة دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة أو هويتها، وقد باشرت الجهات المختصة في المطار إجراءات التعامل مع الحالة فور وصول الطائرة.

وقد أعربت الخطوط السعودية عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الفقيدة، داعية الله أن يشملها برحمته ويسكنها فسيح جناته.

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