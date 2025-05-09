شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق سراح حميدان التركي بعد 19 عامًا في السجون الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أُفرج عن المواطن حميدان التركي، البالغ من العمر 56 عامًا، بعد أن قضى نحو 19 عامًا في أحد سجون ولاية كولورادو الأمريكية.

وكان التركي قد أُدين في عام 2006 بتهم تتعلق باحتجاز خادمته الإندونيسية وإساءة معاملتها.

وبحسب ما أفادت به شبكة “Denver7″، فإن التركي أُطلق سراحه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو الآن تحت حجز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، حيث يُتوقع ترحيله إلى المملكة العربية السعودية.

وكان التركي قد أُدين في عام 2006 بارتكاب جرائم تضمنت السجن القسري، والاعتداء الجنسي غير المشروع، والابتزاز، والسرقة، وحُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات إلى مدى الحياة، وفي وقت لاحق، تم تخفيف الحكم إلى 8 سنوات بسبب حسن السلوك، إلا أنه ظل محتجزًا حتى الآن.

وفي تطور حديث، قَبِل التركي صفقة قضائية أقر فيها بالذنب في 11 تهمة معدلة، مما أدى إلى إعادة الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، وهي مدة تم اعتبارها مستوفاة نظرًا للوقت الذي قضاه بالفعل في السجن.

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