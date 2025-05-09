شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تعاون واشنطن النووي مع السعودية لا يرتبط بـ التطبيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مصدران أن واشنطن لم تعد تشترط على الرياض تحقيق تطبيع العلاقات مع تل أبيب من أجل تنفيذ التقدم في محادثات التعاون النووي المدني بين المملكة وأميركا.

ووصفت رويترز تخلي أميركا عن شرط التطبيع بأنه “تنازل كبير”، ذلك يأتي قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة الأسبوع المقبل.

‎ويعد التعاون النووي المدني بين البلدين جزءا من معاهدة أمنية أوسع ربطت واشنطن تحقيقها بإحداث تطبيع للعلاقات بين المملكة وإسرائيل، وهو الأمر الذي رفضته الرياض، مؤكدة أن شرط الاعتراف بالعلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب مرهون باتخاذها خطوات جادة نحو إقامة دولة فلسطينية.