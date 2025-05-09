السعودية | ” وقاية” تعزز جاهزيتها لموسم حج 1446هـ بإجراءات وقائية شاملة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ” وقاية” تعزز جاهزيتها لموسم حج 1446هـ بإجراءات وقائية شاملة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفعت هيئة الصحة العامة “وقاية” جاهزيتها بحزمة من البرامج والإجراءات الوقائية استعدادًا لموسم حج 1446هـ، تشمل جهودًا توعوية وتدريبية وإجراءات ميدانية متكاملة؛ تهدف إلى تعزيز الجاهزية الصحية، وحماية ضيوف الرحمن من مخاطر الأمراض والمهددات الصحية.

وشملت جهود الهيئة من مراحل مبكرة، نشر عدد من الأدلة الإرشادية والتوعوية الخاصة بالحجاج قبل وأثناء وصولهم، بالتعاون مع مختلف الجهات في منظومة الحج، عبر رسائل توعوية وإرشادات صحية موجهة للحجاج والعاملين في الحج والقائمين على الحملات، لضمان تبني الممارسات الصحية السليمة.

وتنفّذ أكاديمية الصحة العامة دورات تدريبية متخصصة للقوى العاملة في موسم الحج، تشمل الممارسين الصحيين وغيرهم من المشاركين في تنظيم الحج؛ بهدف تعزيز القدرات المهنية، ورفع الجاهزية التشغيلية للتعامل مع مختلف السيناريوهات الصحية.

وتتضمن استعدادات الهيئة تنفيذ فرضيات تحاكي ظروف الحالات الطارئة والمهددات الصحية، بما يضمن اختبار كفاءة التدخلات، وتعزيز سرعة الاستجابة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما تبرز وحدات الأمراض المعدية المتنقلة في استعدادات هيئة الصحة العامة، التي تم تسييرها إلى المشاعر المقدسة؛ بهدف تعزيز الجاهزية الصحية، ورصد الأمراض المعدية بشكل استباقي، حيث توفّر المختبرات خدمات الفحص والتحليل الميداني، مما يسهم في سرعة الاكتشاف ودقة التدخلات الصحية اللازمة في مواقع تجمع الحجاج.

وترصد “وقاية” ميدانيًا مخاطر الصحة العامة، من خلال فرق مختصة تقيّم احتياجات الحجاج وسلوكياتهم، وتجري المقابلات مع أطباء الحملات والجهات المعنية؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة، واكتشاف فرص التحسين الممكنة.

وتواصل هيئة الصحة العامة جهودها في رصد الأمراض المعدية والمخاطر البيئية، واتخاذ التدخلات الوقائية اللازمة؛ لحماية ضيوف الرحمن، في ظل تنسيق مستمر مع كافة الشركاء في المنظومة الصحية بالمملكة.

يذكر أن جهود هيئة الصحة العامة، تأتي امتدادًا لما تحقق من نجاحات سابقة، وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم موسم حج صحي وآمن لضيوف بيت الله الحرام.

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