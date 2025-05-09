السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس صادير جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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