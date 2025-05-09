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السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم النصر لبلاده

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  • السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم النصر لبلاده 1/2
  • السعودية | سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم النصر لبلاده 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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