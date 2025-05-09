السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1.850 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في بلدة جندريس بمحافظة حلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 925 سلة غذائية، و 925 حقيبة صحية، في بلدة جندريس بمحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 5.550 فردًا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للشعب السوري الشقيق للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الأسر في سوريا.

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