السعودية | الخارجية الإيرانية: عراقجي يزور السعودية وقطر غدا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قبل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة الأسبوع المقبل في المنطقة، يتوجه وزير خارجية إيران عباس عراقجي غدا السبت إلى المملكة العربية السعودية وقطر، على ما أعلنت الخارجية الإيرانية.

فقد أشارت الخارجية الإيرانية في بيان نشر اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني أن عراقجي سيتوجه أولا إلى الرياض “للقاء مسؤولين سعوديين كبار وإجراء مباحثات معهم”، وفق “العربية”.

كما أضافت أنه سيزور لاحقاً الدوحة “للمشاركة في مؤتمر الحوار العربي-الإيراني”.

جولة رابعة

يأتي هذا فيما من المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في العاصمة العمانية.

كما من المقرر أيضا أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل.

وكان ترامب، الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية، لوح سابقا بالخيار العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع الطويل الأمد حول البرنامج النووي الإيراني.

يذكر أنه منذ 12 أبريل الماضي بدأت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة حول الملف النووي بوساطة عمانية. وعقد الطرفان حتى الآن 3 جولات (2 في مسقط وواحدة في روما) وصفت بالإيجابية والبناءة.

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