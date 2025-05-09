شكرا لمتابعة خبر عن تلاوة خاشعة للشيخ ياسر الدوسري تلامس القلوب في صلاة فجر المسجد الحرام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدح صوت فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، إمام وخطيب المسجد الحرام، بآياتٍ من سورة السجدة خلال صلاة الفجر.

حيث تلا فضيلته قوله تعالى: “ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين” .

وتميزت التلاوة بإتقانٍ وتحبيرٍ عالٍ، حيث أظهر الشيخ الدوسري خشوعًا عميقًا وتفاعلًا وجدانيًا مع معاني الآيات، مما أضفى على الأجواء روحانيةً خاصةً، وأثر في نفوس المصلين.

ولاقت التلاوة استحسانًا واسعًا من المصلين والمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على أدائه المميز وقدرته على إيصال معاني القرآن الكريم بصدقٍ وإخلاص.