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الحجاج الأسبان الذين وصلوا إلى المملكة على متن الخيول يرتدون الزي السعودي.. فيديو

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الحجاج الأسبان الذين وصلوا إلى المملكة على متن الخيول يرتدون الزي السعودي.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تزين الحجاج الأسبان الذين وصلوا إلى المملكة على متن الخيول بالزي السعودي خلال إقامتهم في المدينة المنورة استعداداً لأداء مناسك الحج .

وبدأ ثلاثة إسبان منذ عدة شهور رحلة استثنائية لتحقيق حلم يقودهم من الأندلس إلى مكة على ظهور الخيل.

وقطعوا خلال الرحلة ما لا يقل عن 4 آلاف كلم قبل التوقف في إسطنبول للاستراحة.

وظهر الحجاج الأسبان وهم يتجولون في شوارع المدينة المنورة بالزي السعودي ، معبرين عن سعادتهم بإقامتهم في هذا البلد الطاهر استعداداً لأداء مناسك الحج.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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