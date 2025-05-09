شكرا لمتابعة خبر عن الحجاج الأسبان الذين وصلوا إلى المملكة على متن الخيول يرتدون الزي السعودي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تزين الحجاج الأسبان الذين وصلوا إلى المملكة على متن الخيول بالزي السعودي خلال إقامتهم في المدينة المنورة استعداداً لأداء مناسك الحج .

وبدأ ثلاثة إسبان منذ عدة شهور رحلة استثنائية لتحقيق حلم يقودهم من الأندلس إلى مكة على ظهور الخيل.

وقطعوا خلال الرحلة ما لا يقل عن 4 آلاف كلم قبل التوقف في إسطنبول للاستراحة.

وظهر الحجاج الأسبان وهم يتجولون في شوارع المدينة المنورة بالزي السعودي ، معبرين عن سعادتهم بإقامتهم في هذا البلد الطاهر استعداداً لأداء مناسك الحج.