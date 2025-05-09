السعودية | مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير يبحث فرص التعاون في مجال التصنيع المتقدم مع جمهورية النمسا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري في العاصمة النمساوية فيينا، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوية فلورين فروشر، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار الصناعي، والتصنيع المتقدم، وتطوير مهارات القدرات البشرية للتعامل مع أحدث التقنيات.

واستعرض اللقاء التجربة النمساوية الرائدة في تطوير برامج التدريب المهني والتعليم المزدوج “التلمذة الصناعية”، وناقش الفرص المتبادلة في مجال تنمية الكوادر البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير مهاراتها لمواكبة التقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات برنامج “مصانع المستقبل”.

وخلال زيارته للنمسا، زار الأحمري فرع مقر شركة Siemens العالمية، واطلع على برنامج “التلمذة الصناعية” الذي يقدمه مركز التدريب الاحترافي التابع للشركة، ويتميز البرنامج بالدمج بين التعليم النظري في الفصول الدراسية، والتدريب العملي المكثف داخل مواقع العمل، كما تعرف على البرامج التدريبية والتأهيلية المتنوعة التي تقدمها Siemens في مجالات التقنية والصناعة، وشاهد نماذج لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في البيئة الصناعية الحيّة، كما التقى المتدربين واستمع إلى تجاربهم وانطباعاتهم عن البرامج التدريبية.

وناقش معاليه خلال اجتماعٍ مع مسؤولي “Siemens”؛ فرص التعاون المشترك لتطبيق نماذج تدريبية مماثلة في المملكة، تركّز بشكل خاص على القطاعات الصناعية الواعدة كصناعة السيارات، وصناعة السفن، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الاستفادة من تلك البرامج النوعية في تمكين تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المدن الصناعية الذكية.

وفي سياق متصل، زار “الأحمري” جامعة التكنولوجيا في العاصمة النمساوية فيينا، واطلع على أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصنيع المتقدم في مركز “Pilotfabrik Industrie 4.0” للأبحاث والابتكار التابع للجامعة.

وتأتي لقاءات وزيارات معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير في جمهورية النمسا، في إطار حرص المملكة على بناء شراكات دولية فاعلة، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية، بما يسهم في تمكين التحوّل الصناعي وتبنّي تقنيات التصنيع المتقدم، مع تطوير الكوادر البشرية للتعامل مع تلك التقنيات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط