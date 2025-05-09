شكرا لمتابعة خبر عن حاج باكستاني: مبادرة طريق مكة سهلت على الحجاج وأحدثت تغييراً جذرياً.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر حاج باكستاني مستفيد من مبادرة “طريق مكة” عن امتنانه لما وفرته هذه المبادرة من تسهيلات للحجاج .

‏ وقال الحاج الباكستاني عبد الواحد ناصر :” مبادرة “طريق مكة” سهلت على الحجاج وأحدثت تغييرا جذريا، والمملكة حصننا وبقاؤها قوية وآمنة يجعلنا جميعا آمنين”٠

وأضاف”عمري ٧٤ عام وأدير مزرعة زراعية، في كل عام أزور المملكة أشعر بتغيير في كل مرة لكن خصوصاً الان بمبادرة طريق مكة ماشاء الله هذا مذهل هذا مثل الفرح، هذا تغيير كبير جداً”٠

وتابع” يقدمون خدمات في المطارات في كراتشي واسلام آباد ويساعدون الفقراء وكبار السن ، في أول زيارة لي في الحج انتظرنا هناك يوما ونصف أما الآن فكأنه الجنة”٠