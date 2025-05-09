شكرا لمتابعة خبر عن لقطات عفوية للأمير سلمان بن سلطان مع عمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات عفوية الأمير سلمان بن سلطان وهو يتبادل الحديث والضحكات مع عمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعكست هذه المشاهد عمق الروابط الأسرية بين أفراد العائلة، وأضفت لمسة دافئة على أجواء المناسبة.

جاء ذلك خلال احتفال الأسرة الملكية بزفاف الأميرة صيتة بنت الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود على الأمير فيصل بن بندر بن خالد الفيصل آل سعود.

وقد أُقيم الحفل في إحدى القصور الملكية بالرياض، بحضور عدد كبير من أصحاب السمو الملكي وكبار الشخصيات، في مناسبة جمعت بين فرعين بارزين من العائلة المالكة.

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