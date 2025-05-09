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لقطات عفوية للأمير سلمان بن سلطان مع عمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز.. فيديو

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لقطات عفوية للأمير سلمان بن سلطان مع عمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أظهرت لقطات عفوية الأمير سلمان بن سلطان وهو يتبادل الحديث والضحكات مع عمه الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وعكست هذه المشاهد عمق الروابط الأسرية بين أفراد العائلة، وأضفت لمسة دافئة على أجواء المناسبة.

جاء ذلك خلال احتفال الأسرة الملكية بزفاف الأميرة صيتة بنت الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود على الأمير فيصل بن بندر بن خالد الفيصل آل سعود.

وقد أُقيم الحفل في إحدى القصور الملكية بالرياض، بحضور عدد كبير من أصحاب السمو الملكي وكبار الشخصيات، في مناسبة جمعت بين فرعين بارزين من العائلة المالكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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