شكرا لمتابعة خبر عن القصيم تسجل حضورًا لافتًا في حفظ التراث وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل منطقة القصيم تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز مناطق المملكة في صون التراث الثقافي، ضمن جهود متكاملة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الثقافة المحلية.

وسجلت القصيم 310 مواقع أثرية في السجل الوطني للآثار، ما يعكس حجم الغنى التاريخي الذي تتمتع به المنطقة، فيما بلغ عدد المواقع المسجلة في السجل الوطني للتراث العمراني 1935 موقعًا.

وفي جانب الإتاحة المجتمعية، تم تجهيز 33 موقعًا تراثيًا لاستقبال الزوار، بما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ منطقتهم.

كما تم تسجيل 261 حرفيًا وحرفية في منصة “أبدع” الخاصة بالتراخيص الحرفية، دعمًا للحرف التقليدية واستدامتها.

ولم تغب الجوانب غير المادية عن المشهد؛ إذ تم توثيق 24 عنصرًا من عناصر التراث الثقافي غير المادي، مثل العادات الشعبية والفنون الشفوية والممارسات التقليدية، في خطوة تهدف إلى حفظها من الاندثار.

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