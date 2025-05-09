شكرا لمتابعة خبر عن لقطات توثق دكة الأغوات بالمسجد النبوي بين الماضي والحاضر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرضت صورتان التُقطتا في المسجد النبوي مشهد دكة الأغوات من زاويتين مختلفتين وفي فترتين زمنيتين متباعدتين.

وأظهرت الصورة الأولى ملامح الدكة كما كانت قبل سنوات، بينما بدت في الصورة الثانية معالم التطوير والتحديث الذي شهدته الدكة مع مرور الوقت.

ورغم التغييرات التي طرأت على المسجد النبوي، لا تزال دكة الأغوات محافظة على موقعها، شاهدة على تعاقب الأزمان ومواكبة لمسيرة التطوير، في مزيج يجمع بين الحداثة والعمق التاريخي.