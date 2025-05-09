شكرا لمتابعة خبر عن انتخاب المملكة عضواً ممثلا عن المجموعة العربية في “الإيكاو”..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتخبت المملكة بالإجماع، لتكون ممثلاً عن المجموعة العربية في عضوية مجلس المنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

‎وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمنظمة العربية للطيران المدني الـ 30 الذي عُقد اليوم في العاصمة المغربية الرباط.

‎وتم انتخاب المملكة ضمن الدول التي تقدمت للترشح عبر المجموعة العربية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، التي ستنطلق أثناء أعمال الجمعية العمومية، وستعقد خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 03 أكتوبر 2025م، بمقر المنظمة في مدينة مونتريال بكندا.