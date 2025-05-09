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الشيخ الشثري يوضح حكم طليق المرأة من حفيدتها وبناتها ..فيديو

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الشيخ الشثري يوضح حكم طليق المرأة من حفيدتها وبناتها ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - جاوب عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، على سؤال إحدى الفتيات التي سألت هل طليقها يعتبر محرماً لحفيدتها.

وقال الشيخ الشثري عبر قناة الرسالة: “نعم، طليقها محرم لحفيدتها، لأن بنات الزوجة حتى لو كانت مطلقة يجوز لهن الكشف على مطلق والدتهن ومطلق جدتهن ” .

واستشهد الشيخ الشثري بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ…}.

وأوضح الشيخ قائلاً ، معنى ذلك أن طليق المرأة إذا دخل بها، فإنه يكون محرماً لبناتها وحفيداتها، وإذا لم يدخل بها، فإن بناتها وأحفادها أجنبيات عنه.

MO Nasa

MO Nasa

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