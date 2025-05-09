شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الاسلامية: المملكة تسعى دومًا لتعزيز وحدة الصف الإسلامي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة تسعى دومًا لتعزيز وحدة الصف الإسلامي وتعمل مع المغرب لمبدأ العدل والتسامح والوسطية وفق منهج القرآن والسنة .

والتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في العاصمة المغربية الرباط اليوم، معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية أحمد التوفيق.

فيما أشاد وزير الأوقاف المغربي بدور المملكة في مجالات خدمة الإسلام والعناية بكتاب الله تعالى ونشر تعاليم الدين التي تدعو للتسامح والسلام.