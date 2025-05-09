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أمانة القصيم تطرح 54 فرصة استثمارية بالبكيرية

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أمانة القصيم تطرح 54 فرصة استثمارية بالبكيرية

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البكيرية، عن طرح (54) فرصة استثمارية متنوعة أمام منشآت القطاع الخاص، في إطار جهودها لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي بالمحافظة.

وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة جامعة وكليات أهلية على مساحة (49,484.4م²)، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدينة طبية بمساحة (53,558.63م²)، إلى جانب انشاء وتشغيل مصانع للبلوك والخرسانة، ومجمعات تجارية متعددة الأنشطة، وشاليهات سياحية، وغيرها من الفرص الاستثمارية، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي (فرص).

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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