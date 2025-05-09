شكرا لمتابعة خبر عن السيرة الذاتية للأمير فهد بن سعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة، في خطوة تؤكد اهتمام القيادة باختيار كفاءات تجمع بين الانتماء وروح التجديد.

وُلد الأمير فهد في 3 فبراير 1973، ونشأ في بيئة ملكية تقدر العمل العام والقيم الوطنية، وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود، ما منحه قدرة على تحليل القضايا السياسية والإدارية بعمق، ومهارات تنفيذية حديثة.

ولم تقتصر حياة الأمير فهد على المجال الأكاديمي، بل خاض غمار القطاع الخاص وأسس وأدار عددًا من الشركات ذات المسؤولية المحدودة،، مما أكسبه خبرة واسعة في القطاع الخاص وفهمًا عمليًا لديناميكيات السوق واتخاذ القرار.

وفي 16 نوفمبر 2020، تم تعيينه عضوًا بمجلس الشورى، وشارك في لجنة الشؤون الأمنية، مساهمًا في دراسة ملفات استراتيجية تتعلق بالسياسات الدفاعية والأمنية، وتحليل التحديات الاستراتيجية، وبدوره دعم الاستقرار الوطني بمخرجات تشريعية مؤثرة وحماية المصالح العليا للمملكة.

ويتميز الأمير فهد بأسلوب إداري متوازن يجمع بين الحزم والتخطيط، ويعتمد في عمله على المنهجية والتواصل الميداني، ما يجعله إضافة قوية لقيادة منطقة القصيم في مرحلة تنموية مهمة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتلبية تطلعات المواطنين.

وفي سياق متصل، تستعد القصيم لمرحلة تنموية جديدة بقيادة أميرها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل ونائبه الأمير فهد بن سعد، مع التركيز على التخطيط المستقبلي والتمكين الإداري، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق تطلعات المواطنين في بيئة مستقرة ومزدهرة.