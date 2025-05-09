شكرا لمتابعة خبر عن الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لـ جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.

وأكد سموه أن هذه الثقة الملكية الغالية، ستكون دافعًا لتقديم وبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن، وإكمال مسيرة العطاء، وتحقيق رؤية المملكة 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, سائلاً الله تعالى التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وأن يعينه على تحمل الأمانة وخدمة الوطن وأهالي منطقة جازان والمقيمين بها.