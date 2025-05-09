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الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لـ جازان

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  • الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لـ جازان 1/2
  • الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لـ جازان 2/2

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الرياض - علي القحطاني - رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.

وأكد سموه أن هذه الثقة الملكية الغالية، ستكون دافعًا لتقديم وبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن، وإكمال مسيرة العطاء، وتحقيق رؤية المملكة 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, سائلاً الله تعالى التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، وأن يعينه على تحمل الأمانة وخدمة الوطن وأهالي منطقة جازان والمقيمين بها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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