شكرا لمتابعة خبر عن التميمي يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظًا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفع معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظًا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير.

وأكد أن هذه الثقة وسام شرف يعتز به، ودافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن وتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ الوطنية، بما يسهم في تعزيز البنى التحتية الحيوية، واستمراية الأعمال لمجتمع حيوي فعّال.