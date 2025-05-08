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نائب وزير الخارجية يشارك في حفل "يوم أوروبا" السنوي

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واس- الرياض 0 تبليغ

نائب وزير الخارجية يشارك في حفل "يوم أوروبا" السنوي

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الدمام - شريف احمد - شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل "يوم أوروبا" الذي ينعقد سنويًا، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السيد كريستوف فارنو.
وتأتي مشاركة معالي نائب وزير الخارجية تأكيدًا على عمق العلاقات بين المملكة العربية والاتحاد الأوروبي في شتى مجالات التعاون.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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