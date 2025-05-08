شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يشارك في حفل "يوم أوروبا" السنوي والان نبدء بالتفاصيل



وتأتي مشاركة معالي نائب وزير الخارجية تأكيدًا على عمق العلاقات بين المملكة العربية

الدمام - شريف احمد - شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في حفل "يوم أوروبا" الذي ينعقد سنويًا، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السيد كريستوف فارنو.وتأتي مشاركة معالي نائب وزير الخارجية تأكيدًا على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في شتى مجالات التعاون.