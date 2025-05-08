وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع مع نائب رئيس دولة فلسطين

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مباحثات ولي العهد

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في جدة اليوم الخميس، نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ.وجرى خلال الاستقبال بحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعمًا للحقوق الفلسطينية.حضر الاستقبال مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار في وزارة الخارجية د. منال رضوان.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.



وجرى خلال الاستقبال، بحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسُبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الفلسطيني، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني د. مجدي الخالدي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية أيمن قنديل، ورئيس ديوان نائب رئيس دولة فلسطين آيه محيسن.