شكرا لمتابعة خبر عن الحملة الترويجية لقطاع العمالة السريلانكية تقام في المملكة العربية السعودية يومي 11 و14 مايو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسر سفارة سريلانكا في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع هيئة سريلانكا للتوظيف الخارجي (SLBFE)، أن تعلن عن تنظيم معرضين كبيرين للترويج لقطاع العمالة السريلانكية في المملكة العربية السعودية، وذلك في يومي 11 و14 مايو 2025 في الرياض والدمام. ويترأس الوفد السريلانكي رفيع المستوى السيد / كوسالا ويكراماسينغه، رئيس هيئة سريلانكا للتوظيف الخارجي (SLBFE)، وهو الهيئة التنظيمية المعنية بالتوظيف الخارجي في سريلانكا، ويضم الوفد خمسة عشرة (15) من أبرز وكالات التوظيف السريلانكية، وسيزورون المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذين المعرضين.

ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع ثنائي بين الشركات (B2B) في تمام الساعة 9:30 صباحا يوم الأحد 11 مايو 2025 في غرفة الرياض، الواقعة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. أما الاجتماع الثاني فسيعقد في الساعة 9:30 صباحا يوم الأربعاء 14 مايو 2025 في غرفة الشرقية بالدمام.

وفي حديثه لوسائل الإعلام حول فعاليات المعرضين، أوضح سعادة السفير أمير أجود، سفير سريلانكا لدى المملكة العربية السعودية، أن الهدف الرئيسي من هذه المعارض هو استكشاف فرص التوظيف في القطاعات غير المنزلية للمواطنين السريلانكيين في المملكة. وأكد سعادة السفير أن سريلانكا توفر عمالة عالية الجودة من فئات المهن الماهرة، شبه الماهرة، والمحترفة، وهي جاهزة لتلبية احتياجات الدول التي تبحث عن مثل هذه الخبرات. وأشار السفير إلى أن المملكة العربية السعودية قد شرعت في تنفيذ رؤية طموحة “رؤية 2030″، التي تتضمن العديد من المشاريع التنموية الضخمة، وأن العمالة السريلانكية الماهرة مؤهلة بشكل كبير لتلبية احتياجات هذه المشاريع، لا سيما في القطاعات الأكثر احتياجا مثل البناء، والرعاية الصحية، والضيافة، والسياحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

وقد وجه السفير أمير أجود دعوة مفتوحة لجميع الجهات السعودية المعنية بتوظيف العمالة الماهرة إلى الاستفادة من هذه الفرصة والالتقاء بوكالات التوظيف السريلانكية المشاركة بهدف إقامة شراكات وتعاون في هذا القطاع الواعد. كما أعرب سعادته عن خالص امتنانه لغرفة الرياض وغرفة الشرقية، وكذلك لاتحاد الغرف السعودي، على دعمهم المتواصل والدور المحوري الذي يقومون به في تسهيل التفاعل بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين سريلانكا والمملكة العربية السعودية.