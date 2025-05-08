السعودية | سمو وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في جدة، اليوم، نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.

وجرى خلال الاستقبال بحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعمًا للحقوق الفلسطينية.

حضر الاستقبال سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

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