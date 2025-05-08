السعودية | وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نظيره المغربي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في العاصمة المغربية الرباط اليوم، معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية أحمد التوفيق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بالشأن الإسلامي والتعاون بين البلدين.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن المملكة تولي العمل الإسلامي أهمية كبرى، وتسعى لتعزيز وحدة الصف الإسلامي من خلال منهج الوسطية والاعتدال، تحقيقًا للرسالة التي تحملها المملكة في نشر الخير والسلام والوسطية والاعتدال.

من جانبه نوه وزير الأوقاف المغربي بدور المملكة في مجالات خدمة الإسلام والعناية بكتاب الله تعالى ونشر تعاليم الدين التي تدعو للتسامح والسلام, مشيرًا إلى أن اللقاء السابق الذي جمعه بمعالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مكة المكرمة شكّل أساسًا لتعاون مثمر في مجالات الدعوة وخدمة القضايا الإسلامية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، وفضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، وعدد من مسؤولي وزارة الأوقاف المغربية.

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