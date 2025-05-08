السعودية | ولي العهد يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بقصر السلام بجدة، اليوم، نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.

وجرى خلال الاستقبال، بحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسُبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الفلسطيني، معالي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني الدكتور مجدي الخالدي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية السيد أيمن قنديل، ورئيس ديوان نائب رئيس دولة فلسطين السيدة آيه محيسن.

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