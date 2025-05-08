شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة السعودية العراقية للنقل البحري تناقش تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

بحث سبل التعاون

الدمام - شريف احمد - عُقدت في محافظة جدة أعمال الدورة الثالثة للجنة الفنية السعودية العراقية للنقل البحري والموانئ, التي استمرت على مدار 5 أيام خلال الفترة من 4 حتى 8 مايو من عام 2025، بمشاركة عدد من أعضاء الوفد العراقي والجانب السعودي.وناقشت اللجنة الفنية خلال أعمالها سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية في مجالات النقل البحري والموانئ وتعزيز فرص التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، مستعرضة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا القطاع.وتجول الوفد العراقي خلال أعمال الدورة الثالثة، ميدانيًا على مرافق ميناء جدة الإسلامي، واطلع خلالها على أنظمة الرقابة وتفتيش المرافق التابعة للميناء، إضافة إلى زيارته واطلاعه على "إبحار" المنصة المختصة بتقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية، التي تهدف إلى تحسين وتطوير رحلة المستفيد في تنفيذ جميع إجراءات دخولها وإبحارها وخروجها من المياه الإقليمية للمملكة.وعقد الوفد العراقي، اجتماعًا مع إدارة كلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجرى خلاله بحث سبل مجالات التعاون الأكاديمي بين الطرفين.وعلى هامش الدور الثالثة للجنة الفنية السعودية العراقية، وقع الوفد العراقي مع الجانب السعودي اتفاقية تعاون تتضمن الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين البلدين.