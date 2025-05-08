شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" تستهدف مشاركة 1500 متطوع خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

مجالات العمل التطوعي

الدمام - شريف احمد - تستهدف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بقسم المسؤولية المجتمعية مشاركة 1500 متطوع في الفرص التطوعية الميدانية خلال موسم حج هذا العام 1446 هـ، وذلك ضمن الجهود الوطنية لتعزيز العمل التطوعي وخدمة ضيوف الرحمن.وأفادت الإدارة أن المتطوعين المطلوبين سيكونون من الجنسين، للعمل خلال الفترة من 5 إلى 12 ذي الحجة 1446 هـ، في مواقع متعددة داخل المسجد الحرام.وتشمل مجالات العمل التطوعي المطلوبة: الإرشاد والتوجيه والتوعية الوقائية، والتعامل مع الحوادث البسيطة، بالإضافة إلى مهام الإخلاء والإنقاذ، تحت إشراف عدد من الجهات المعنية العاملة في موسم حج هذا العام.ويأتي ذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، في تعزيز العمل التطوعي، وتحقيق المستهدفات الوطنية من خلال هذا العطاء المتجدد, ويعد العمل التطوعي رافدًا مهمًا في بناء شخصيات المجتمع وتطوير وتنمية قدرات الشباب، كما يعزز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني.