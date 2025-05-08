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شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. طرق ضيوف الرحمن للمشاعر المقدسة من الدول المجاورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحرص المملكة العربية السعودية على توفير كل سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن، وتدل هذه الجهود الواسعة على عظيم اهتمام المملكة بكل السبل المؤدية للمشاعر المقدسة، والذي يتجلى من خلال تخصيص كل الإمكانات التقنية والبشرية لإنجاح هذه الرحلات المباركة.
وفي ظل اهتمام المملكة بشؤون الحرمين الشريفين تتوافر شبكة الطرق الموصلة إلى الأماكن المقدسة من جهات متعددة، وتؤدي الطرق دورًا محوريًا في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من الدول المجاورة البالغ عددها 8 دول.
ورغم المساحة الجغرافية الشاسعة للمملكة، فقد أولت الهيئة العامة للطرق عناية فائقة بتطوير وتصميم هذه الطرق بأحدث المواصفات، مزودة بأنظمة مرورية متطورة من إضاءة وإشارات، لتضمن السلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات، وتجسد هذه الجهود المبذولة مدى اهتمام المملكة بتسهيل رحلة الحج والعمرة وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن.
أما حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيستخدمون طريق "البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض - الطائف - مكة المكرمة" والذي يبلغ طوله 1514 كيلومترًا، وحجاج دولة قطر يسلكون طريق "سلوى - الهفوف - الرياض - الطائف - مكة المكرمة" بطول 1385 كم.
فيما يعبر حجاج مملكة البحرين جسر الملك فهد الذي يربطهم بمدينة الخبر، ثم يتجهون إلى الرياض ومن ثم إلى مكة المكرمة مرورًا بالطائف.
وتقدر المسافة الإجمالية للطرق بـ 1266 كيلومترًا.
أما الطريق الثاني، فينطلق من الحديثة فالقريات ثم سكاكا، ليصل إلى مكة المكرمة مرورًا بالمدينة المنورة، وتُقدر المسافة الإجمالية للطرق بـ 1545 كيلومترًا.
فيما يسلك حجاج جمهورية العراق طريق "جديدة عرعر - عرعر - سكاكا - المدينة المنورة - مكة المكرمة" بطول 1579 كيلومترًا.
بينما يستخدم حجاج سلطنة عُمان طريق الربع الخالي "أم الزمول - البطحاء - سلوى - الهفوف - مكة المكرمة" بطول 2150 كيلومترًا.
بالإضافة إلى مسح وتهذيب أكتاف الطرق وإزالة الكثبان الرملية، وتنظيف مجاري الأودية.
كما تهدف الهيئة إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدم لطاقة استيعاب شبكة الطرق.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز ترابط المشاعر المقدسة بكافة المناطق، والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.
وفي ظل اهتمام المملكة بشؤون الحرمين الشريفين تتوافر شبكة الطرق الموصلة إلى الأماكن المقدسة من جهات متعددة، وتؤدي الطرق دورًا محوريًا في خدمة ضيوف الرحمن القادمين من الدول المجاورة البالغ عددها 8 دول.
ورغم المساحة الجغرافية الشاسعة للمملكة، فقد أولت الهيئة العامة للطرق عناية فائقة بتطوير وتصميم هذه الطرق بأحدث المواصفات، مزودة بأنظمة مرورية متطورة من إضاءة وإشارات، لتضمن السلامة والراحة لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات، وتجسد هذه الجهود المبذولة مدى اهتمام المملكة بتسهيل رحلة الحج والعمرة وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن.
10 طرق رئيسيةوتتوافر 10 طرق رئيسية يسلكها حجاج الدول المجاورة، إذ يستخدم حجاج دولة الكويت طريقين، الأول هو "الخفجي - النعيرية - الرياض - مكة المكرمة" بطول 1473 كيلومترًا، والثاني "الرقعي - حفر الباطن - المجمعة - مكة المكرمة" بطول 1277 كم.
أما حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، فيستخدمون طريق "البطحاء - سلوى - الهفوف - الرياض - الطائف - مكة المكرمة" والذي يبلغ طوله 1514 كيلومترًا، وحجاج دولة قطر يسلكون طريق "سلوى - الهفوف - الرياض - الطائف - مكة المكرمة" بطول 1385 كم.
فيما يعبر حجاج مملكة البحرين جسر الملك فهد الذي يربطهم بمدينة الخبر، ثم يتجهون إلى الرياض ومن ثم إلى مكة المكرمة مرورًا بالطائف.
وتقدر المسافة الإجمالية للطرق بـ 1266 كيلومترًا.
طرق حج الأردن والعراقومن الجهة الشمالية للمملكة، يسلك حجاج المملكة الأردنية الهاشمية طريقين رئيسيين، يبدأ الأول من طريق "حالة عمار" مرورًا بتبوك ثم المدينة المنورة وصولًا إلى مكة المكرمة، بطول 1219 كيلومترًا.
أما الطريق الثاني، فينطلق من الحديثة فالقريات ثم سكاكا، ليصل إلى مكة المكرمة مرورًا بالمدينة المنورة، وتُقدر المسافة الإجمالية للطرق بـ 1545 كيلومترًا.
فيما يسلك حجاج جمهورية العراق طريق "جديدة عرعر - عرعر - سكاكا - المدينة المنورة - مكة المكرمة" بطول 1579 كيلومترًا.
الطرق الجنوبيةوجنوبًا، يسلك حجاج الجمهورية اليمنية طريق "الوديعة - نجران - أبها - مكة المكرمة"، الذي يبلغ طوله 1372 كيلومترًا.
بينما يستخدم حجاج سلطنة عُمان طريق الربع الخالي "أم الزمول - البطحاء - سلوى - الهفوف - مكة المكرمة" بطول 2150 كيلومترًا.
تطبيق معايير السلامةوبدأت هيئة الطرق منذ وقت مبكر في الاستعداد لموسم حج هذا العام، من خلال الإشراف على عملية مسح شبكة الطرق المؤدية إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف التأكد من تطبيق جميع معايير السلامة والجودة على هذه الطرق، من خلال تنفيذ عمليات الكشط وإعادة السفلتة في عدد من المواقع.
بالإضافة إلى مسح وتهذيب أكتاف الطرق وإزالة الكثبان الرملية، وتنظيف مجاري الأودية.
رفع مستوى الجاهزيةوتشمل الجهود التأكد من سلامة الحواجز الخرسانية والمعدنية، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتُسهم هذه الجهود في رفع مستوى السلامة والجاهزية على شبكة الطرق، وتحقيق أهداف إستراتيجية قطاع الطرق، المتمثلة في الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
كما تهدف الهيئة إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدم لطاقة استيعاب شبكة الطرق.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز ترابط المشاعر المقدسة بكافة المناطق، والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن.