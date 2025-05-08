شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات المساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس مساء اليوم الخميس، بالإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على أجزاء من 3 مناطق، تستمر حتى الساعة 10 مساء على مكة المكرمة وعسير وجازان.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن الأمطار الغزيرة مكة المكرمة: ميسان.

عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة ورجال ألمع ومحايل والمجاردة وبارق والنماص وبلقرن وتنومة.

جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. أمطار حتى الأحد دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل .

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه وتربة والخرمة ورنية .

وخفيفة إلى متوسطة تشمل مكة المكرمةوالجموم والكامل .