شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: لا نتوقع موجات غبارية خلال الفترة المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، عن أنه لا توقع لموجات غبارية على وسط المملكة خلال الفترة المقبلة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تبينهًا من هطول أمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى يوم الأحد القادم، حيث تشمل مدينة الباحة، نجران، جازان، عسير .

بدوره أهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة لمثل هذه الحالات.

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