شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء ترصد مخالفات 8 منشآت صيدلية بأكثر من 1.3 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصد مخالفات ل 8 منشآت صيدلية، لعدم التزامها بتوفير الأدوية والإبلاغ الكامل عن تحرك الدواء من خلال نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”، خلال شهر أبريل 2025.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن منشأة واحدة خالفت بعدم توفير مستحضراتها المسجلة في السوق، فيما خالفت 7 منشآت أخرى بعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء، مما يمثل إخلالًا بالأنظمة الرقابية المعتمدة.

وأشار تقرير الهيئة أن بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة 1,354,700 ريال، في إطار جهود الهيئة لمتابعة تطبيق نظام التتبع الإلكتروني لضمان توفر الأدوية وسلامتها، وتعزيز الشفافية والرقابة في سلسلة الإمداد الدوائي.

وأكدت الهيئة في تقريرها استمرار تنفيذ الجولات الرقابية على جميع المنشآت الصحية، داعية المنشآت الصيدلانية إلى الالتزام الكامل بمتطلبات النظام، تجنبًا للعقوبات التي قد تصل إلى غرامات مالية أو إيقاف الترخيص لمدة تصل إلى 180 يومًا أو إلغائه نهائيًا.