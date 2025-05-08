شكرا لمتابعة خبر عن الدكتورة إيناس العيسى: تاريخ علمي حافل يتوج بتولي منصب نائب وزير التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الخميس قراراً بتعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى أكاديمية سعودية متخصصة في علم التشريح والأحياء العصبية، وحاصلة على عدد من الجوائز، أبرزها جائزة التميز العلمي في مجال أبحاث الرعاية الصحية من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2007م.

وشغلت الدكتورة عددًا من المناصب، منها مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن منذ مارس 2019م، ووكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مارس 2019م، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات بجامعة الملك سعود في الرياض من مارس 2015 إلى 2019، وغيرها من المناصب.